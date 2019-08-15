اليونان تستعين بالاتحاد الأوروبي لإخماد حرائقها

نشرت اليونان اليوم الخميس ما يقرب من 400 من رجال الاطفاء المحليين بدعم من رجال الاطفاء في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لإخماد حريق هائل في جزيرة إيفيا في غابة الصنوبر البكر لليوم الثالث على التوالي.



وقال يورجوس كوستوبولوس، المشرف على الحماية المدنية في إيفيا، للتلفزيون الحكومي: "نحن أكثر تفاؤلًا اليوم لأن الرياح هبت، وبالتالي هناك أمل لإخماد الحريق، فقد تمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق، بدعم حوالي 100 مركبة وتسع طائرات هليكوبتر وتسع طائرات، من بينها طائرتان من إيطاليا وواحدة من إسبانيا".



وقال ديميتريس يانوتوس رئيس المجتمع المحلي للتلفزيون على شبكة الانترنت: "لقد تم تدمير الغابة بالكامل وهي محمية للحياة البرية في الجبال على مساحة 550 هكتارا في أجريليتسا".



