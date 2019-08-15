جريزمان وهازار وفيليكس نجوم فترة الانتقالات الصيفية

اجتازت الأندية الإسبانية هذا الصيف عتبة المليار يورو في صفقات انتقال لاعبي كرة القدم، أبرزها برشلونة مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، ريال مدريد مع النجم البلجيكي إدين هازار وأتلتيكو مدريد مع الواعد البرتغالي جواو فيليكس.



صحيح أن الأندية الإسبانية التي أنفقت1.2 مليار يورو بحسب موقع "ترانسفرماركت" الاختصاصي، لا تزال وراء الأندية الإنجليزية 1.5 مليار يورو)، الا انها ستحظى بأسبوعين إضافيين حتى إغلاق باب الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل لتعزز صفوفها وربما تعيد البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم الى الليجا.



من بنفيكا البرتغالي الى أتلتيكو مدريد (126 مليون يورو) هي الصفقة الأغلى هذا الصيف. لاعب بعمر التاسعة عشرة فقط، تحول من جوهرة واعدة في بنفيكا الى أمل أتلتيكو مدريد في منافسة الغريمين برشلونة وريال مدريد على اللقب المرموق. الدولي البرتغالي الذي أكد انه قادر على تحمل الضغوط، انهى موسمه باحراز لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، وسيكون عليه تحمل عبء سد الثغرة التي تركها الفرنسي أنطوان غريزمان المنتقل الى برشلونة. تألق في المباريات الودية ضمن تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، ما دفع صحيفة "ماركا" اليومية الى الحديث عن "ولادة نجم كبير".