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أوتو

"أودي إي ترون" أول سيارة تحصل على أعلى تقييم لمعايير السلامة الأمريكية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصبحت السيارة الكهربائية "إي ترون" من إنتاج شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "أودي" تحصل على أعلى تقييم لعوامل السلامة من الإدارة الوطنية لسلامة حركة المرور على الطرق الرئيسية في الولايات المتحدة للعام الحالي.

وأشار موقع "أوتو نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن سيارات كهربائية فارهة أخرى مثل "آي بيس" من "جاجوار" و"موديل إكس" من "تيسلا" لم تحصل حتى الآن على تصنيف من الإدارة الوطنية لسلامة حركة المرور على الطرق الرئيسية في الولايات المتحدة، في حين مازالت السيارة الكهربائية "موديل3" من شركة "تيسلا" الأمريكية تحت الاختبار من جانب الإدارة الأمريكية.

وبحسب تقرير الإدارة الوطنية لسلامة حركة المرور على الطرق الرئيسية في الولايات المتحدة، فإن السيارة "إي ترون" حصلت على تقييمات جيدة في مختلف العناصر، منها تقييم "جيد" في فئة القدرة على تحمل الصدمات.

كما أن المصابيح المعتمدة على تكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي "إل.إي.دي" في السيارة "إي ترون" ساعدها في الحصول على تقييم مرتفع في هذه الفئة مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى التي لا تحتوي على مصابيح ذات كفاءة عالية.

كما كان أداء السيارة الألمانية في اختبار أنظمة منع التصادم الأمامي جيدا، حيث نجحت السيارة في تجنب الاصطدام في اختبار 25 ميلا في الساعة، كما نجحت السيارة في خفض سرعتها بمقدار 11 ميلا في الساعة في المتوسط في اختبار التوقف الطارئ عند 12 ميلا في الساعة.

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