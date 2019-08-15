حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 15 أغسطس 2019
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:40 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الحوت، قالت:
مهنيًا: القمر المكتمل في برج الدلو يجعلك المرجع الصالح لحل المشاكل أو تتبنى أنت بنفسك قضية وتعالج مسألة بعطاء مثالي فتجني الإعجاب.
عاطفيًا: تصفية القلوب مع الشريك ليست سهلة لكنّها ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى.
صحيًا: حاول أن تستعيد نشاطك وعافيتك، ورافق الأولاد في رحلاتهم ونشاطاتهم.
مهنيًا: القمر المكتمل في برج الدلو يجعلك المرجع الصالح لحل المشاكل أو تتبنى أنت بنفسك قضية وتعالج مسألة بعطاء مثالي فتجني الإعجاب.
عاطفيًا: تصفية القلوب مع الشريك ليست سهلة لكنّها ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى.
صحيًا: حاول أن تستعيد نشاطك وعافيتك، ورافق الأولاد في رحلاتهم ونشاطاتهم.