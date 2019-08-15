حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 15 أغسطس 2019
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:36 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الجدي، قالت:
مهنيًا: القمر المكتمل في برج الدلو يتحدث عن مناسبة جميلة تحضر لها مع الشريك، أو عن قرار لا بد من اتخاذه بالنسبة إلى عملية بيع أو شراء طارئة.
عاطفيًا: لا تتعامل مع الشريك وفقًا لمزاجيتك، فهو لا يحتمل كثرة الضغوط، ويمكن أن يبتعد عنك سريعًا.
صحيًا: تعدّ اليوجا من الرياضات التي تناسبك بما أنك تحب توسيع أفقك.
مهنيًا: القمر المكتمل في برج الدلو يتحدث عن مناسبة جميلة تحضر لها مع الشريك، أو عن قرار لا بد من اتخاذه بالنسبة إلى عملية بيع أو شراء طارئة.
عاطفيًا: لا تتعامل مع الشريك وفقًا لمزاجيتك، فهو لا يحتمل كثرة الضغوط، ويمكن أن يبتعد عنك سريعًا.
صحيًا: تعدّ اليوجا من الرياضات التي تناسبك بما أنك تحب توسيع أفقك.