حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 15 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الجدي، قالت:



مهنيًا: القمر المكتمل في برج الدلو يتحدث عن مناسبة جميلة تحضر لها مع الشريك، أو عن قرار لا بد من اتخاذه بالنسبة إلى عملية بيع أو شراء طارئة.

عاطفيًا: لا تتعامل مع الشريك وفقًا لمزاجيتك، فهو لا يحتمل كثرة الضغوط، ويمكن أن يبتعد عنك سريعًا.

صحيًا: تعدّ اليوجا من الرياضات التي تناسبك بما أنك تحب توسيع أفقك.