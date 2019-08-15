حظك اليوم.. برج القوس الخميس 15 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج القوس، قالت:



مهنيًا: القمر المكتمل يفتح الباب أمام مشروع يستفيد منه مواليد الدائرة الثالثة أكثر من سواهم ويفاجئك أحد الزملاء بتقديم المساعدة لحل إحدى المشكلات.

عاطفيًا: تحاشَ النقاش الحاد والمواقف القاسية من الشريك، ذلك بسبب ردّات الفعل التي ظهرت أخيرًا من قبلك.

صحيًا: لا تكثر من استعمال الأدراج أو تسلق المرتفعات، فقلبك قد لا يتحمل ذلك.

