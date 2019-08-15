إيسترن كومبانى تعلن رفع أسعار السجائر

صرحت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" التى تحتكر صناعة السجائر فى البلاد، الخميس، برفع أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 و6%.



وأكدت الشركة في بيان للبورصة، أنها رفعت أسعار سجائر مونديال بأنواعها من 16.50 جنيه (0.998 دولار) إلى 17.50 جنيه (1.1 دولار) وسجائر بلاك ليبول من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019.



وقال العضو المنتدب للشركة الشرقة للدخان، هاني أمان، في تصريح لـ"رويترز": "إن زيادة الأسعار جاءت بسبب زيادة التكاليف على الشركة من عمالة ومدخلات إنتاج.. كان لا بد من رفع الأسعار... الأصناف التي تمت زيادة أسعارها من الأكثر المنتجات التي كانت في حاجة للزيادة".



وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.