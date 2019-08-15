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عالم

هواوي تعلن الحرب وتوقع بين بريطانيا وواشنطن

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:30 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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قالت شركة هواوي الصينية، اليوم الخميس، وفقا لموقع سكاي نيوز في نسخته الإنجليزية، إنها على ثقة من أن المملكة المتحدة ستقاوم الضغوط السياسية المختلفة والتي تمارسها ضدها الولايات المتحدة و"تتخذ القرار الصحيح" للسماح لشركة الاتصالات العملاقة الصينية، بتزويد ودعم البنية التحتية لشبكة الإنترنت من الجيل الخامس لديها.

فقد صرح فيكتور تشانغ، أحد مسئولي الشركة الصينية لقناة سكاي نيوز بأن الحكم السلبي من حكومة المملكة المتحدة لن يؤثر على استثمارات أو وظائف هواوي في البلاد.

قال تشانغ، الذي يتخذ من لندن مقرًا له، "كل ما يحدث من ناحية الضغوط السياسية لن يؤثر على قرار
تزويد هواوي لشركات المملكة المتحدة".

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