مصرع شخص وإصابة 21 آخرين في العاصفة "كروسا" غربي اليابان
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:30 ص
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لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون على الأقل، بعدما ضربت العاصفة الإستوائية "كروسا" اليوم الخميس، مناطق غربي اليابان.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - في بيان لها نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن العاصفة "كروسا" ضربت بالقرب من مدينة "كورشي" في محافظة "هيروشيما"، مشيرة إلى أن العاصفة تتجه نحو شمال البلاد مصحوبة برياح شديدة.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - في بيان لها نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن العاصفة "كروسا" ضربت بالقرب من مدينة "كورشي" في محافظة "هيروشيما"، مشيرة إلى أن العاصفة تتجه نحو شمال البلاد مصحوبة برياح شديدة.