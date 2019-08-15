مصرع شخص وإصابة 21 آخرين في العاصفة "كروسا" غربي اليابان

لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون على الأقل، بعدما ضربت العاصفة الإستوائية "كروسا" اليوم الخميس، مناطق غربي اليابان.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - في بيان لها نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن العاصفة "كروسا" ضربت بالقرب من مدينة "كورشي" في محافظة "هيروشيما"، مشيرة إلى أن العاصفة تتجه نحو شمال البلاد مصحوبة برياح شديدة.