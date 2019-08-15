إبراهيموفيتش يقود جالاكسى للفوز على دالاس بالدورى الأمريكى

سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هدفين ليقود فريقه لوس أنجليس جالاكسي للفوز على دالاس 2 صفر خلال المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الغربية بالدوري

الأمريكي لكرة القدم.



وسجل إبراهيموفيتش هدفيه في الدقيقتين 68 و82، من ركلة جزاء، ورفع لوس أنجليس جالاسكي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع.



وفي مباراة ثالثة، تغلب مينيسوتا يونايتد على كولورادو رابيدز بهدف نظيف سجله داروين كينتيرو في الدقيقة 39، ضمن منافسات المجموعة الغربية.



ورفع مينيسوتا يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد كولورادو رابيدز عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.



وفي مباراة رابعة، فاز ريال سالت ليك على سياتل ساوندرز بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الغربية.



وسجل أهداف سالت ليك كل من سام جونسون وألبرت روسناك وكوري بيرد في الدقائق 25 و71 و87 على الترتيب.