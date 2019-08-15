فى عيد ميلادها.. أبرز إطلالات جينفر لورانس

تحتفل، اليوم، النجمة جينفر لورانس بعيد ميلادها الـ 29، فقد ظهرت موهبتها الفنية منذ الصغر عندما شاركت بمسرحيات كانت تُقام بالكنيسة، وفي سن الرابعة عشرة قررت دخول عالم الفن، وبدأت التمثيل بعدة أدوار صغيرة في أكثر من عمل، لكن الدور الأبرز كان في الفيلم الدرامي (The Burning Plain) عام 2008، ونالت عنه أيضًا جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثلة ناشئة من مهرجان البندقية.



أما عن إطلالاتها وهي في عمر الـ 25، أثبتت قدرتها على ابتكار إطلالات مناسبة للاحتفالات تتمتع بالأسلوب الشبابي العصري والراقي والتي تظهر في نفس الوقت قوة شخصيتها،حتى تم اختيارها كسفيرة لديور، وفيما يلي أجمل إطلالات النجمة جينيفر لورانس.

