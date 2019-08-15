تراجع الطلب على الغاز في بريطانيا بسبب طاقة الرياح

تتوقع شركات الغاز الطبيعي في بريطانيا تراجع الطلب على إنتاجها مع زيادة إنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.



وتراجعت حصة محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي من إجمالي إنتاج الكهرباء في بريطانيا إلى 19%، في حين أن متوسط حصة هذه المحطات خلال أيام العمل في الأسبوع الحالي كان 46%، وتبلغ حصة محطات الرياح 37% وحصة محطات الفحم 2ر3% فقط خلال تشغيل اليوم.



وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن متوسط تدفق الغاز الطبيعي في بريطانيا بلغ 132 مليون متر مكعب يوميا في حين أن متوسط التدفق خلال الأيام العشرة الماضية كان 146 مليون متر مكعب يوميًا.



يذكر أن أسكتلندا - أحد أقاليم بريطانيا - نجحت في إنتاج كهرباء من الرياح تكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية، ووصلت الطاقة الإنتاجية لمزارع الرياح فيها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 8ر9 مليون ميجاوات، بما يكفي لتغطية احتياجات حوالي 47ر4 مليون منزل في حين أن إجمالي عدد المنازل في اسكتلندا يبلغ حوالي 6ر2 مليون منزل فقط.