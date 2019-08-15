مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى طفل مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين إثر انقلاب سيارة في ترعة بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بانقلاب سيارة بطريق قرية السوالم التابعة لدائرة المركز.



انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع التابعة لقرية السوالم، فتوفي "ياسين محمد إبراهيم" 6 سنوات، إثر سقوطه بالمياه وتم استخراجه من المياة بواسطة الإنقاذ النهري، ونقله إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.



بينما أصيب مسعود إبراهيم السباعى، محمد إبراهيم السباعي 35 سنة، بسمة رجب السيد 30 سنة، جمعيهم مقيمين بمركز دسوق في كفر الشيخ.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.