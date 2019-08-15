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سياسي

سؤال برلماني عن مصير 17 مليون مواطن صرفوا سلع تموينية ببيانات وهمية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:20 ص
النائب محمد هاني
النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب
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أشاد النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، بدور وزير الدولة للإنتاج الحربي في ربط المواليد والوفيات على البطاقات التموينية، وإضافة الأطفال وحذف المتوفين تلقائيًا عقب انتهاء منظومة التحول الرقمي التي تعمل عليها الدولة حاليًا.

ووصف "الحناوى" في بيان له، التصريحات الصادرة من أحد قيادات الوزارة - والتي أكد فيها أن هناك عددًا كبيرًا من المحذوفين هم مجرد بيانات وهمية أو أشخاص متوفون أو بيانات خاطئة، وأن البطاقات كانت تضم 81 مليون مواطن في بداية عام 2018 حتى أصبحت 64 مليونًا بالوقت الحالي وأغلبهم ليسوا مواطنين محذوفين لعدم الاستحقاق - بالخطيرة والمهمة والتي تتطلب وقفة حاسمة خاصة أن ذلك يعني أنه كان هناك 17 مليون مواطن يتم صرف السلع التموينية لهم وهم لا يستحقونه خاصة أن منهم أشخاصًا بياناتهم وهمية أو متوفين.

وتسائل "الحناوى" أين كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية من هذا الملف؟ وما مصير الأموال التي تم إهدارها في صرف السلع التموينية كذبًا وتدليسًا؟ ومن المسئول عن صرف هذه المقررات التموينية ؟، مطالبًا وزير التموين والتجارة الداخلية بالرد على هذه التساؤلات.

وطالب بالتأكد التام من أن السلع المدعمة على البطاقات التموينية تذهب لمن يستحقونها فقط خاصة بعد ظهور بيانات وهمية وخاطئة، وأن هناك مواطنين متوفين كانت لديهم بطاقات تموينية وللأسف الشديد كانوا يحصلون على السلع التموينية وهو مايعد إهدارًا صارخًا للمال العام ونوعًا من أخطر أنواع الفساد يجب محاكمة كل من تسبب فيه.

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