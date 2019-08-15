حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 15 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: تواجه بعض المشكلات والقضايا المربكة اليوم، لكنّك لا تفتقر إلى سلامة التواصل مع الآخرين.



عاطفيًا: تفرض على الشريك وجهة نظرك من منطلق ثابت وبأسلوب مقنع نتيجته أفضل من السابق.



صحيًا: لا تكثر من تناول المشروبات الغازية، واستعض عنها بأنواع من العصير الطبيعي.



