البرلمان الإفريقى يرحب بتعاون جامعة القاهرة مع القارة السمراء

أكد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى، على أهمية اقامة فعاليات نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي الذى ينطلق للمرة الأولى في جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، خلال سبتمبر المقبل في كلية الدراسات الأفريقية العليا، مشيدا بتصريحات الخشت التى أكد فيها أن الجامعة تضع على أجندة أولوياتها دعم التوجهات الوطنية بشأن الملف الأفريقي وتسهم بفاعلية في هذا الملف من خلال دورها التعليمي والبحثي وأن مصر لديها سياسة تدرك من خلالها أهمية أفريقيا كبعد اقتصادي وثقافي وسياسي وعمق استراتيجي، موضحًا أن مشروع 1000 قائد أفريقي هو مساهمة من جامعة القاهرة في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدريب وتأهيل 10 آلاف شاب أفريقي.



وقال " الجندى " فى بيان له، إن جامعة القاهرة العريقة لها مكانة كبيرة داخل جميع دول القارة السمراء خاصة ان هناك قيادات سياسية رفيعة المستوى داخل دول القارة السمراء من خريجى جامعة القاهرة، مناشدًا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى عقد المزيد من الاتفاقيات للتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع مختلف الجامعات الافريقية، معربا عن ثقته الكاملة فى ان نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي بين طلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا في مصر ومختلف الدول الأفريقية المشاركين في مشروع 1000 قائد إفريقي سيكون ناجحا وسيحقق جميع اهدافه.



وطالب بتطبيق هذا النموذج فى المرات القادمة داخل جامعات دول القارة السمراء لتبادل الخبرات بين جامعة القاهرة والجامعات الافريقية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب الأفريقي

وتعريفه بتاريخ البرلمان الأفريقي والأدوار المنوطة به واللجان المنبثقة عنه وتدريبهم على مجموعة من المهارات التي تمكنهم من تمثيل دولهم وتبادل الأدوار، فيما بينهم وعلى كيفية صنع واتخاذ القرارات داخل البرلمان واللجان التابعة له.



ووجه النائب تحية للدكتور الخشت على مبادرته بإهداء 1000 نسخة من مقرر التفكير النقدي الذي يجرى تدريسه لطلاب الجامعة لمشروع الألف قائد أفريقي وإدراجه ضمن البرنامج التدريبي للمشروع الذي يجرى بمشاركة 1000 شاب يمثلون 35 دولة أفريقية، من منطلق الحرص على تدريب الشباب الأفريقي على إعمال العقل والتفكير الناقد في حل المشكلات والقدرة على القيادة بمفهومها العملي وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في مجتمعاتهم ودولهم الأفريقية بعد عودتهم إليها، مؤكدا ترحيب البرلمان الافريقى بسياسات جامعة القاهرة واهتمامها الكبير بملف دعم التعاون مع الدول الافريقية خاصة ان هذا النموذج سيكون له دوره بتولى الشباب المصرى والأفريقي المواقع القيادات داخل مصر والدول الافريقية.