تحرير 70 مخالفة مرورية على كورنيش مطروح

شن مشروع المواقف الموحدة ومباحث المرور حملة تفتيشية على كورنيش المدينة لمراجعة مدى التزام سائقى الميكروباص، وتم تحرير 70 مخالفة خط سير.



جاء ذلك بناء على توجيهات محافظ مطروح بمراجعة تراخيص جميع سيارات الأجرة على كورنيش المدينة مع التشديد على الالتزام بخط السير المعتمد وإلزم السيارات الغير مصرح لها بالعمل على الكورنيش والالتزام بخط السير للمناطق الداخلية بالمدينة خاصة مناطق شرق المدينة بالكيلو 4 و7 و8 وتخفيف المعاناة عن المواطنين مع الاقبال السياحى المتزايد على المحافظة.



وقال المهندس محمد القط مدير عام مشروع المواقف الموحدة بالمحافظة إنه بالتنسيق مع رئيس مباحث المرور ومراجع التشغيل بالمشروع، مساء أمس، تم شن حملة تفتيشية مكثفة علي شوارع الكورنيش بالمدينة للوقوف علي مدي التزام سائقي السيارات الأجرة بالعمل على الخطوط الرئيسية وضبط تجاوزات السيارات العاملة علي الكورنيش بدون تصريح مسبق من ادارة المشروع، مما أسفر عن تحرير 70 محضر مخالفة خط سير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة.