حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 15 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الميزان، قالت:



مهنيًا: يتميز هذا اليوم بالإيجابيات وبانطلاقة سريعة، تتحرر من القيود المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصممًا على اجتياز العقبات بشجاعة.

عاطفيًا: القمر المكتمل مناسب لك ويولد مناخًا رومنسيًا أو يجعلك تحقق أمنية، وخصوصًا إذا كنت من مواليد الدائرة الثانية.

صحيًا: إذا أحسست أن نظرك لا يسعفك، انطلق فورًا إلى اختصاصي العيون واستشره ليصف لك العلاج المناسب.