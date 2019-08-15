حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 15 أغسطس 2019
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:16 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الميزان، قالت:
مهنيًا: يتميز هذا اليوم بالإيجابيات وبانطلاقة سريعة، تتحرر من القيود المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصممًا على اجتياز العقبات بشجاعة.
عاطفيًا: القمر المكتمل مناسب لك ويولد مناخًا رومنسيًا أو يجعلك تحقق أمنية، وخصوصًا إذا كنت من مواليد الدائرة الثانية.
صحيًا: إذا أحسست أن نظرك لا يسعفك، انطلق فورًا إلى اختصاصي العيون واستشره ليصف لك العلاج المناسب.
مهنيًا: يتميز هذا اليوم بالإيجابيات وبانطلاقة سريعة، تتحرر من القيود المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصممًا على اجتياز العقبات بشجاعة.
عاطفيًا: القمر المكتمل مناسب لك ويولد مناخًا رومنسيًا أو يجعلك تحقق أمنية، وخصوصًا إذا كنت من مواليد الدائرة الثانية.
صحيًا: إذا أحسست أن نظرك لا يسعفك، انطلق فورًا إلى اختصاصي العيون واستشره ليصف لك العلاج المناسب.