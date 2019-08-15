حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 15 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج العذراء، قالت:



مهنيًا: حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.

عاطفيًا: لا تضغط على الشريك كثيرًا، فهو يمر ببعض المشكلات وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.

صحيًا: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء.