ضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة في شوارع القاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية موسعة لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي الجهات المعنية.



أسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور القاهرة - خلال الـ24 ساعة الماضية - عن رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها في العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.