حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 15 أغسطس 2019
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:13 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الأسد قالت:
مهنيًا: ابتعد عن الشكوك والأوهام والنيات السيئة، لأنّ أيّ خطوة ناقصة في هذا الإطار تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
عاطفيًا: محاولتك تبديل أسلوب التعامل مع الشريك يسهم في تحسي العلاقة بينكما وتحصينها، لا تجازف بماضيكما الجميل.
صحيًا: واظب على العمل بهدوء، وادرس خطواتك في كل ما تقوم به، وحافظ على أعصابك الباردة.
مهنيًا: ابتعد عن الشكوك والأوهام والنيات السيئة، لأنّ أيّ خطوة ناقصة في هذا الإطار تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
عاطفيًا: محاولتك تبديل أسلوب التعامل مع الشريك يسهم في تحسي العلاقة بينكما وتحصينها، لا تجازف بماضيكما الجميل.
صحيًا: واظب على العمل بهدوء، وادرس خطواتك في كل ما تقوم به، وحافظ على أعصابك الباردة.