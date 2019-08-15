حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 15 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: ابتعد عن الشكوك والأوهام والنيات السيئة، لأنّ أيّ خطوة ناقصة في هذا الإطار تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

عاطفيًا: محاولتك تبديل أسلوب التعامل مع الشريك يسهم في تحسي العلاقة بينكما وتحصينها، لا تجازف بماضيكما الجميل.

صحيًا: واظب على العمل بهدوء، وادرس خطواتك في كل ما تقوم به، وحافظ على أعصابك الباردة.