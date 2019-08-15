حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 15 أغسطس 2019،

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج السرطان، قالت:



مهنيًا: تسوي هذا اليوم الأمور العالقة وتقوم باتصالات ناجحة جدًا، وتكون متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.

عاطفيًا: لا تهمل ضعف شخصية الشريك بل حاول أن تعززها لديه ليشعر بالثقة بالنفس وباهتمامك الكبير به في أصعب الظروف.

صحيًا: تمارس بعض الرياضات الخفيفة على أمل استعادة رشاقتك على أن تتبعها بالتمارين المكثفة لاحقًا.

