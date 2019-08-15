حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 15 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:



مهنيًا: يمكن أن تتوتر الأجواء اليوم في أي لحظة، ويمكن أيضًا تثار العداوات وتسيطر على أجواء العمل.

عاطفيًا: تبدّل في نهج تعاملك وتصرفك مع الشريك وتحاول تمتين العلاقة وتوطيدها وتطويرها نحو الأفضل.

صحيًا: أوقات فراغك ثمينة جدًا، اقتنصها لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيد صحتك.