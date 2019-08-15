حظك اليوم.. برج الثور الخميس 15 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم، الخميس 15 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الثور، قالت:



مهنيًا: يمكن أن تواجه بعض المطبّات والعراقيل في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك على أكمل وجه.

عاطفيًا: إذا رغبت في مساعدة الشريك لك لحل بعض الأمور العالقة، فهذا لن يكون مضرًّا، وهو سيقدر لك ذلك.

صحيًا: إنتبه إلى كمية اللحوم التي تتناولها، وابتعد قدر الإمكان عن الدهنيات.