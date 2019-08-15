إمبراطور اليابان يعرب عن أسفه بشأن فظائع الحرب

أعرب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، اليوم الخميس، عن "عميق أسفه" بشأن فظائع الحرب، بمناسبة الذكرى الـ74 لاستسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية، في حين أرسل رئيس الوزراء شينزو آبي قربانًا شعائريًا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل.



وقال الإمبراطور، 59 عامًا، والذي اعتلى "عرش الأقحوان" بعد تنازل والده أكيهيتو عن العرش، في مايو الماضي: "بالنظر إلى الوراء للفترة الطويلة من السلام الذي حل بعد الحرب، والتفكر مليًا في ماضينا، مع وضع مشاعر الأسف العميق في الاعتبار، فإنني آمل بشدة ألا تتكرر ويلات الحرب مجددًا".



وحضر الامبراطور، والإمبراطورة ماساكو، وآبي، بالإضافة إلى حوالي 5000 من أفراد أسر قتلى الحرب، مراسم سنوية في قاعة "نيبون بودوكان" في طوكيو، اليوم الخميس، لإحياء ذكرى مقتل 1ر3 مليون ياباني في الحرب.



وقال ناروهيتو، إنه يشارك لأول مرة في الحدث السنوي كإمبراطور بإحساس عميق ومتجدد من الحزن.



ومن جانبه، أرسل آبي غصن شجرة مقدسة إلى النصب التذكاري، الذي يكرم قتلى الحرب في البلاد، ومن بينهم مجرمو حرب مدانون.