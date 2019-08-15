إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق الواحات الصحراوي

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



فيما شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.



وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف، وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.