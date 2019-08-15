إصابة 13 شخصًا في انفجار صهريج غاز شمال غرب كمبوديا

أصيب 13 شخصًا إثر انفجار صهريج غاز بمحافظة سيم رياب شمال غربي كمبوديا، وفقًا لما أكده مسئول بارز بشرطة المحافظة اليوم الخميس.



وقع الحادث في محطة للغاز المُسال، بعد ظهر أمس الأربعاء، بقرية وات بو، ببلدة تابعة للمحافظة، عندما كان صهريج غاز مسال بسعة 2000 لتر، ينقل الغاز من صهريج الشاحنة إلى خزان المحطة.



وفي تصريح لوكالة "شينخوا"، قال عميد الشرطة فينغ سامباث، نائب مدير شرطة محافظة سيم رياب: "لقد أصيب بالانفجار ما مجموعه 13 شخصًا، من بينهم رجل شرطة، وامرأتان غربيتان"، مضيفًا أن ستة منهم إصاباتهم خطيرة.



وأوضح أن الامرأتين الغربيتين اللتين تعرضتا لحروق جلدية، كانتا مارّتين بالموقع عند حدوث الانفجار، مشيرًا إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران، بعد ساعة تقريبًا، مشيرًا إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، والتحقيق جار حاليًا.