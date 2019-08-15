ميانمار: مقتل مدني في هجوم للمتمردين العرقيين

قال متحدث باسم الجيش في ميانمار، إن المتمردين العرقيين شنوا هجمات جديدة على عدة مواقع في شمال ميانمار في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل موظف مدني واحد على الأقل.



وأعلن تحالف الشمال - مجموعة من الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة - هجوم واحد على أكاديمية خدمات الدفاع التكنولوجية في باين أو لوين، ولاية شان الغربية، حيث توفي شخص واحد، وهجمات في أربعة أماكن أخرى قريبة.



وكثيرًا ما يشتبك جيش ميانمار مع عدة مجموعات تقول إنها تقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي للأقليات العرقية في المنطقة، لكن "بين أوو لوين" وهي بلدة عسكرية تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح، لم تتأثر في الغالب.