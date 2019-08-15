مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

تفقد اللواء علاء متولي مدير إدارة المرور، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، مشددًا على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.



ووجه بتكثيف التواجد الأمني والمروري، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.



وأشرف "متولي" على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، مشددًا على عدم التهاون في رصد المخالفات، والعمل على فك أي ازدحام مروري حال رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.