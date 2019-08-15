ماليزيا تكشف سبب وفاة المراهقة الإيرلندية الفرنسية

قالت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، إن المراهقة الإيرلندية الفرنسية التي عثر على جثتها في إحدى الغابات، قد توفيت بسبب نزيف داخلي، وربما بسبب الجوع والضغط النفسي لفترة طويلة.



وعثر على جثة "نورا آن كوارين" 15 عامًا، والتي عانت من صعوبات في التعلم، الثلاثاء الماضي، بعد 10 أيام من اختفائها في منتجع الغابات المطرية في سيريمبان على بعد حوالي 70 كم جنوب العاصمة الماليزية.



وقالت الشرطة، إن تشريح الجثة أظهر أن "كويرين" عانت من أضرار معوية، وليس هناك دليل على أنها تعرضت للاعتداء الجنسي، كما أنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي للإشارة إلى أنها كانت ضحية للاختطاف.