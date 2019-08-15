الخميس 15 أغسطس 2019 الموافق 14 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تكنولوجيا

"فيسبوك" تعتمد 10 لغات محلية أفريقية لمحاربة الأخبار المزيفة في القارة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:31 ص
فيسبوك
فيسبوك
أ ش أ
طباعة
ads
أعلنت شركة "فيسبوك" عملاق تكنولوجيا مواقع التواصل الاجتماعي، أنها أضافت 10 لغات أفريقية محلية إلى آلية "تحري الحقيقة" المخصصة لفحص وتتبع الأخبار المزيفة على حساباتها، في مسعى منها للحد من ممارسات التضليل والخداع والأنباء المضللة، لاسيما في المجالات السياسية.

وقالت الشركة العالمية - في بيان مشترك لها مع شريكتها الأفريقية "أفريكا تشيك" صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس - إن التدبير الأخير بإضافة لغات محلية أفريقية جديدة يأتي ضمن المرحلة الثالثة من برنامجها لـ"تحري الحقيقة" فيما ينشر على موقع التواصل، والذي يستهدف تحري الدقة في الأخبار التي تبث عبر حسابات "فيسبوك" والحد من انتشار الأخبار المضللة.

في عام 2018 أطلقت "فيسبوك" بالتعاون مع "أفريكا تشيك"، أول منظمة أفريقية مستقلة لتحري دقة الأخبار، برنامجها لتحري الحقيقة في خمسة بلدان جنوب الصحراء الأفريقية شملت جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا والسنغال والكاميرون.

وأشارت في بيانها، إلى أن اللغات الجديدة التي أضافتها تضم لغات اليوروبا والإيجبو في نيجيريا، علاوة على لغة الهاوسا التي أضيفت في بداية البرنامج وهي لغة غالبية سكان شمال نيجيريا وجنوب النيجر، إضافة إلى لغتي السواحيلي في كينيا، والولوف في السنغال، علاوة على ست لغات محلية في منطقة جنوب أفريقيا هي الأفريكانز، والزولو، والسيتسوانا، والسوثو، والسوثو الشمالية، الندبيلي الجنوبية.

كانت "فيسبوك" قد أعلنت في فبراير الماضي، أنها ستعمل بالتعاون مع شريكتها "أفريكا تشيك" إلى جانب "بيسا تشيك" في كينيا، ودوباوا في نيجيريا من الأجل مراقبة أفضل لتدفق المعلومات التي تبث عبر موقع التواصل الاجتماعي.

ويقول رئيس قسم السياسات العامة في أفريقيا بشركة "فيسبوك"، كوجو بواكيي: "سنواصل ضخ استثمارات مهمة لدعم جهودنا في محاربة انتشار الأخبار المزيفة على منصتنا"، مؤكدًا أن "إن برنامج تحري الحقيقة بالتعاون مع طرف ثالث، مجرد واحد من بين طرق عدة نتتهجها لتحقيق ذلك. وبضم المزيد من اللغات المحلية فإن ذلك سيساعدنا في تحقيق مزيد من التحسين لجودة المعلومات التي يراها الناس على فيسبوك."

من جانبه، عبر المدير التنفيذي لمنظمة "أفريكا تشيك"، نوكو ماكاجاتو، عن سعادته بتوسيع نطاق اللغات المستخدمة في برنامج تحري الحقيقة داخل القارة الأفريقية، قائلًا: "في البلدان التي تتسم بتعدد اللغات وتنوعها كنيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا والسنغال، فإن برنامج تحري الحقيقة باللغات الملحية هو أمر حيوي وضروري، ليس لأنه سيتيح تحسين المعلومات والحقائق المنشورة عبر فيسبوك فحسب، بل لأنه يعني أيضًا أننا سنصل إلى المزيد من الناس في أنحاء أفريقيا المتنوعة بمعلومات أكثر دقة ومصداقية".

كانت شركة "فيسبوك" أعلنت في مايو الماضي، أنها حظرت 265 موقعًا كان يستهدف من الخارج بلدانًا أفريقية من بينها نيجيريا والسنغال توجو وأنجولا والنيجر وتونس، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

بعد إهداره الركلة الحاسمة.. لامبارد يكشف حديثه مع أبراهام

منذ حوالي 11 ساعة

ماني يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي

منذ ساعة و نصف

نائب مؤيد لترامب: "الاغتصاب" أنقذ البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

10 معلومات عن المدرب الجديد لنادى الزمالك ألكسندر ستانوفيتش

ads

الصور

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

هل ظهرت السيدة العذراء على هيئة حمامة فى دير درنكة؟

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

إنجاز جديد لمحمد صلاح بعد الفوز بالسوبر الأوروبى

ستوديو

بالصور.. إيهاب توفيق وشيبة ودينا يشعلون حفل رابع أيام العيد

بالصور .. رامي صبري يتألق بأضخم حفلات العيد في بورسعيد

نادر رمزي يطرح ألبوم "لازم تتغير" على طريقة الراب

ديو غنائي يجمع كمال الشناوي وهدى سلطان في سهرة غنائية.. فيديو

رياضة

إبراهيموفيتش يقود جالاكسي للفوز على دالاس في الدوري الأمريكي

بعد إهداره الركلة الحاسمة.. لامبارد يكشف حديثه مع أبراهام

إنجاز جديد لمحمد صلاح بعد الفوز بالسوبر الأوروبى

أول تعليق من "كلوب" عقب فوز ليفربول بكأس السوبر الأوروبى

الرئيس نيوز

مقتل وإصابة ضباط شرطة في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا

البابا تواضروس يكشف: هل هناك انقسام داخل "المجمع المقدس"

ارتفاع "النيل الأزرق" في السودان.. وتحذيرات من "الفيضان العالي"

رئيس مفاعلات أنشاص يجيب: هل هناك خطر على مصر من انفجار روسيا؟

منوعات

مسابقة وطنية لروبوتات الشباب فى جنوب غربى الصين

دراسة: النساء لسن أفضل من الرجال في أداء المهام المتعددة

دراسة: الإنسان مسؤول عن فقدان النبات على سطح الأرض

الفلبين.. تمساح يخطف صبيًا من قارب ويلتهمه

كشكول

أمراض ومستوى غذائي ضعيف.. الإهمال عنوان الأجواء بمدينة طالبات الأزهر بسوهاج

افتتاح مدارس وتوسعات وأعمال صيانة.. هكذا تستعد مديريات التعليم للعام الدراسي الجديد

أزمة مدينة طالبات الأزهر بأسيوط مستمرة.. لا أمن و طعام والأسوار قصيرة للغاية

تعليم الفيوم تستقبل العام الدراسي الجديد بـ 21 مدرسة

إسلام سياسي

محاولات إخوانية لاستغلال لقاء ليفربول بتركيا للتحريض ضد مصر

شهادة إخوانية تفضح قادة الجماعة فى فض رابعة

المسماري: تدمير منظومة الدفاع الجوي التركي في مصراتة

"أيمن نور" يواصل بحثه عن "الشو الاعلامي" بنفي وفاته


زيت وسكر

“التموين”: تكليف 25 لجنة لتكثيف الرقابة على الأسواق

انفوجراف.. 6 خطوات لإستخراج بطاقة رقم قومي من الموبيل

كيف تواجه “التموين” غش المواد البترولية؟

حملات تفتيشية على مطاعم مطروح

مقالات الرأي
ماجد حبته
الهبْد النووى!
جلال حمام
إرهاب بلا دعاية.. ألعاب دون غاية
صفوت البياضي
وهل تغيب الشمس أو يخفى القمر؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«2»
المزيد

الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تختتم احتفالات عيد الأضحى

فعالية فنية في حي الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى (صور)

خالد جلال يشهد العرض المسرحي "المتفائل" على المسرح القومي

«السقوط الأخير لعيسى الدباغ» بمنتدى الشعر المصري الأحد المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك