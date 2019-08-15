إندونيسيا تسجل عجزًا تجاريًا خلال يوليو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة اليوم الخميس، تسجيل إندونيسيا عجز تجاري خلال يوليو الماضي، وذلك لأول مرة منذ 3 أشهر مع استمرار تراجع الصادرات للشهر التاسع على التوالي.



وبحسب البيانات، بلغت قيمة العجز التجاري خلال يوليو الماضي 5ر63 مليون دولار، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا قدره 420 مليون دولار.



وتراجعت قيمة صادرات إندونيسيا خلال يوليو الماضي، بنسبة 12ر5% سنويا إلى 45ر15 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 2ر15% إلى 51ر15 مليار دولار.



وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن المحللين كانوا يتوقعون تراجع الصادرات بنسبة 2ر11% والواردات بنسبة 8ر17% خلال الشهر الماضي.



وتراجعت صادرات إندونيسيا بدون حساب النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9ر6% إلى 8ر13 مليار دولار، في حين زادت صادرات النفط والغاز إلى 61ر1 مليار دولار مقابل 41ر1 مليار دولار في يوليو من العام الماضي.



وتراجعت الواردات بدون حساب النفط والغاز بنسبة 12% سنويا إلى 76ر13 مليار دولار، في حين تراجعت واردات النفط والغاز بنسبة 2ر34% إلى 75ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.