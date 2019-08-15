أسعار الذرة تسجل 362.38 دولار للطن اليوم

استقرت أسعار الذرة في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس - أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك - مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجل الطن نحو 362.38 دولار، مقارنة بنحو 362.12 دولار للطن بتداولات أمس الأربعاء، بنسبة تراجع 0.02%.



في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر عند 6.02 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، منخفضا بنسبة 0.92 %.



وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.64% لتتداول على انخفاض عند 6.18 دولار للبوشل.



ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59 % فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.



وتعتبر الذرة من السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.