أسعار الذرة تسجل 362.38 دولار للطن اليوم
الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:08 ص
هويدا سعيد - طارق عتمانطباعة
استقرت أسعار الذرة في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس - أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك - مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجل الطن نحو 362.38 دولار، مقارنة بنحو 362.12 دولار للطن بتداولات أمس الأربعاء، بنسبة تراجع 0.02%.
في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر عند 6.02 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، منخفضا بنسبة 0.92 %.
وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.64% لتتداول على انخفاض عند 6.18 دولار للبوشل.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59 % فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.
وتعتبر الذرة من السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.
في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر عند 6.02 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، منخفضا بنسبة 0.92 %.
وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.64% لتتداول على انخفاض عند 6.18 دولار للبوشل.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59 % فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.
وتعتبر الذرة من السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.