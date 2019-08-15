استقرار أسعار المساكن في الصين خلال يوليو الماضي

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، اليوم الخميس، مواصلة استقرار أسعار المنازل في 70 مدينة رئيسية صينية بشكل عام، مع ارتفاع طفيف في المدن الكبيرة خلال شهر يوليو الماضي.



وقالت المصلحة في بيان صدر على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن أسعار المساكن الجديدة في المدن الأربعة على المستوى الأول وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو ارتفعت بنسبة 0.3 بالمائة على أساس شهري خلال يوليو الماضي.



وأضافت المصلحة، أن أسعار المساكن الجديدة في 31 مدينة على المستوى الثاني و35 مدينة على المستوى الثالث ارتفعت بنسبة 0.7 بالمائة على أساس شهري عن يونيو الماضي.