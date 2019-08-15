الفيضانات تودي بحياة 270 شخصًا وتشرد مليونًا في الهند

قالت السلطات الهندية، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية أودت بحياة أكثر من 270 شخصًا، في أغسطس الجاري، وتسببت في تشريد مليون شخص، وغمرت المياه آلاف المنازل في ست ولايات.



ومن أكثر الولايات تضررًا بالفيضانات كيرالا وكارناتاكا في الجنوب ومهاراشترا وجوجارات في الغرب، إذ جرفت المياه محاصيل زرعت على آلاف الأفدنة وألحقت أضرارًا بطرق وخطوط سكك حديدية.



ولقي 95 شخصًا على الأقل حتفهم وفقد 50 آخرون في كيرالا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في عشرات الانهيارات الأرضية، الأسبوع الماضي.



وقال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان، إن نحو 190 ألف شخص ما زالوا مقيمين في مخيمات إغاثة، مضيفًا أن بعض السكان بدأوا العودة إلى منازلهم مع انحسار مياه الفيضانات.



وفي ولاية كارناتاكا المجاورة، التي تضم بنغالورو المركز التقني الهندي، لقي 54 شخصًا حتفهم وفقد 15 آخرون.



وأجلت السلطات نحو 700 ألف شخص في الولاية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".