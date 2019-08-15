ارتفاع أسعار رقائق السيليكون 25 دولارًا.. اليوم

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي ارتفاعًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس - أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك - حيث سجلت نحو2870 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 2845 دولار للطن بارتفاع قدره 25 دولار.



وتدخل رقائق السيليكون في صناعة الأجهزة الإلكترونية والحاسبات، وتعد جزءًا من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتسعى مصر إلى ضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، وذلك في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلية في مصر.