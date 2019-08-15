تراجع أسعار النيكل اليوم.. الطن يسجل 15865 دولار

شهدت أسعار معدن النيكل تراجعًا ملحوظًا، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس - أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك - حيث سجلت نحو 15865 دولار للطن، مقابل 15912.5 دولار للطن أمس الأربعاء، منخفضًا بنحو 47.5 دولار.



ويدخل معدن النيكل في تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي، بحسب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.



وتسعى مصر إلى ضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.