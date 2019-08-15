ارتفاع أسعار "الفولاذ" اليوم

شهدت أسعار معدن "الفولاذ"، ارتفاعًا ملحوظًا خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس أول أيام العمل بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، في الأسواق التجارية، حيث سجل 1412 دولارًا للطن مقارنة بنحو 1397 دولارًا أمس الأربعاء.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، يدخل "الفولاذ"، ضمن قائمة المعادن المهمة لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية، والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



وشهدت أسعار "الفولاذ" صعودًا عن الشهر الماضي، بلغ 95 دولارًا.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.