مسابقة وطنية لروبوتات الشباب فى جنوب غربى الصين

انطلقت فعاليات مسابقة روبوتات الشباب الصينية الـ 19 في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين يوم أمس.



ودعا هذا الحدث، الذي شارك في رعايته الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، وحكومة بلدية تشونغتشينغ، 525 فريقا و1485 شابا للمشاركة في مسابقات متنوعة تركز على تصميم وهندسة الروبوتات.



وتقام في ذات الوقت، المسابقة الدولية لروبوتات الشباب للعام 2019، بمشاركة 113 فريقا و319 طالبا من 30 دولة ومنطقة.



وسيستمر الحدث حتى 16 أغسطس الجاري.



وتأسست هذه المسابقة في عام 2001 وأصبحت حاليا واحدة من أكثر المسابقات التقنية تأثيرًا للشباب الصينيين، فضلا عن دورها الهام في تعميم تكنولوجيا هندسة الروبوتات وتعليم الروبوتات.