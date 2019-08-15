الاحتلال يعتقل فلسطينيًا في بيت لحم وشابين من قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت "فارس خضر زرينة" 22 عامًا، بعد دهم منزل والده.



وفي منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم، داهمت قوة من جيش الاحتلال أحد الإسكانات وكسرت أبواب شقة المواطن "خالد أحمد الحمري".



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين من قلقيلية.



وقال شهود عيان لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين "محمد عبد الرحيم داود" 24 عامًا، و"محمد عفيف التركي" 23 عامًا، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.



يذكر أن الجهود المصرية قد نجحت على مدار الأشهر الماضية في تحقيق الهدنة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.