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رياضة

بعد إهداره الركلة الحاسمة.. لامبارد يكشف حديثه مع أبراهام

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:42 ص
تامي أبراهام
تامي أبراهام
وكالات
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كشف المدير الفني لتشلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، مساء أمس الأربعاء، عن حديثه مع مهاجم الفريق الشاب، تامي أبراهام، بعد إهداره لركلة الترجيح الحاسمة أمام ليفربول في السوبر الأوروبي.

وأهدر أبراهام الركلة الخامسة لتشلسي، ليتوج ليفربول بطلا لكأس السوبر الأوروبي لعام 2019 للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال لامبارد عقب اللقاء: "عقب المباراة تحدثت مع أبراهام وكان في قمة الحزن قلت له ألا يخاف، وأن ما حدث أمرا عاديا يحدث لكل اللاعبين".

وأضاف لامبارد "قلت له أيضا أنه أبلى بلاء حسنا في اللقاء، وقدم المطلوب منه، وهذه الحالات تحدث في مسيرة كل لاعب".

وواصل النجم الإنجليزي السابق: "سنساند أبراهام ونقدم له الدعم، وننتظر منه الكثير في الفترة المقبلة".

وتابع: "لا أريد البحث عن الأعذار. سواء وصلنا إلى هنا قبل ليفربول أو بعدهم، فقد كانت مباراة تستحث بذلنا لأداء جيد، ولكننا خسرنا اللقب في النهاية ومن سوء حظنا أننا لعبنا مباراة في نهاية الأسبوع وأمام منافس قوي مثل مانشستر يونايتد".

يذكر أن فرانك لامبارد يقود تشلسي خلال الموسم الجاري، بعدما قاد دربي كاونتي في الموسم الماضي.

وقبل الاحتكام لضربات الجزاء، افتتح تشلسي التسجيل بواسطة مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو (36) قبل أن يدرك ليفربول التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة السنغالي ساديو ماني، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لليفربول 95) ثم عادل تشلسي بواسطة الإيطالي جورجينيو (101 من ركلة جزاء).

وهي المرة الأولى التي تجمع فيها هذه المباراة بين فريقين إنجليزيين بعد أن توج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم وتشلسي الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

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