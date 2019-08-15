قوات صينية تتجمع بالقرب من حدود هونج كونج

تجمعت قوات صينية تابعة للشرطة العسكرية على ما يبدو في ملعب رياضي في مدينة شينزن الواقعة حدود منطقة هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتي، كما ذكر صحافي من وكالة "فرانس برس".



وتشارك شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجند في تدريبات تجري بينما تزداد المخاوف من إمكانية تدخل الصين لوضع حد لعشرة أسابيع من الاضطرابات في هونغ كونغ.



وشاهد الصحافي في فرانس برس رجالا يرتدون بزات عسكرية قد يبلغ عددهم آلافا، وهم يمرون في صفوف ويتدربون على الجري بينما يقوم آخرون بجولات على دراجات نارية داخل الملعب الذي يبعد سبعة كيلومترات عن حدود هونج كونج.



ولم يعرف سبب وجود هذه القوات في الملعب.



ونشرت وسائل الإعلام الحكومية تسجيلات فيديو لقوافل عسكرية تسير باتجاه شينزن.



وبينما تحولت بعض التظاهرات في هونغ كونغ إلى أعمال عنف، اتهمت بكين المحتجين بارتكاب أعمال "شبه إرهابية".