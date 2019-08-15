طهران تعتقل باحثا بريطانيا- إيرانيا.. والتهمة مجهولة

اعتقلت السلطات الإيرانية باحثا بريطانيا- إيرانيا يدرس موضوعات مثيرة للجدل داخل البلاد، لكن دون تهم معروفة.



وألقي القبض على كاميل أحمدي في طهران، الأحد، بحسب مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك وزوجته شفق رحماني.



وبحسب المركز، تحتجز السلطات أحمدي في سجن إيفين في العاصمة طهران.



ودرس أحمدي قضايا مثل ختان الإناث وزواج القصر، وموضوعات أخرى مرتبطة بالوضع الاجتماعي وحقوق الأقليات في إيران.



ولم تعترف وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية باحتجاز أحمدي، فيما لم ترد بعثة إيران في الأمم المتحدة ومكتب الخارجية البريطاني على طلبات التعقيب من وكالة أسوشيتد برس، الخميس.



واعتقال أحمدي هو الأحدث في سلسلة اعتقالات استهدفت مزدوجي الجنسية، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين من ذوي الجنسية البريطانية إلى 4، بعد اعتقال نازنين زاغري راتكليف وكمال فُروغي وأرس أميري.



وتأتي الاعتقالات في خضم أزمة بين طهران ولندن بعد احتجاز الأخيرة ناقلة نفط إيرانية يشتبه في تهريبها الخام إلى مصفاة بانياس السورية الخاضعة لعقوبات أوروبية.



وفي المقابل، تحتجز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.