إصدار 4 مذكرات اعتقال للمشتبه بهم فى تفجيرات بانكوك

صدرت مذكرات اعتقال لأربعة آخرين من المشتبه بهم في تفجيرات بانكوك المتعددة في مطلع هذا الشهر، وفقا لما قالته الشرطة اليوم الخميس.



ووفقا لنائب المتحدث باسم الشرطة، العقيد كريسانا باتاناتشارون، فإن المحكمة الجنائية اصدرت مذكرات اعتقال لآخر مجموعة من المشتبه بهم في التفجيرات.



وجاءت مذكرات الاعتقال للمشتبه بهم الأربعة بعد اعتقال اثنين آخرين في جنوب تايلاند. وظل المعتقلان يخضعان للتحقيق من قبل الشرطة.



وتشتبه الشرطة بوجود أكثر من عشرة متورطين بتفجيرات الـ3 من أغسطس بمواقع مختلفة في العاصمة التايلاندية، ومنها مباني مركز حكومي ومقرات شرطة وطنية، ومنطقة تسوق، ومحطة قطار، وعلى جانب طريق، ولكن لم يتم اعتقال سوى اثنين من المشتبه بهم، الأمر الذي يعني أن معظم المشتبه بهم مازالوا طلقاء.