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عالم

استئناف العمل فى مطار هونج كونج والمدينة تستعد لاحتجاجات جديدة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت هيئة مطار هونج كونج الدولي إن رحلات الطيران ستستأنف بصورة طبيعية يوم الخميس بعدما أدت احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية إلى إلغاء ما يقرب من ألف رحلة هذا الأسبوع، فيما استعدت المدينة لاحتجاجات حاشدة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الصين مجددا يوم الأربعاء أن حركة الاحتجاج في هونج كونج "أشبه بالإرهاب"، وأن اشتباكات جديدة بالشوارع أعقبت مشاهد "قبيحة وفوضوية" في مطار هونج كونج يوم الثلاثاء‭‭‭ ‬‬‬عندما هاجم المحتجون رجلين اشتبهوا بأنهما من أنصار الحكومة.

واشتبكت الشرطة مع المحتجين من جديد في شوارع المدينة الليلة الماضية وسارعت شرطة مكافحة الشغب إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأدت مصادمات عنيفة على مدى عشرة أسابيع بين الشرطة والمحتجين إلى سقوط هونج كونج في أسوأ أزماتها منذ عودتها من الحكم البريطاني إلى الصين عام 1997.

وربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا للتجارة مع الصين بالوصول لحل إنساني للاحتجاجات، بل وألمح إلى استعداده للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ لبحث الأزمة.

وكتب على تويتر "لا يراودني أدنى شك في أن الرئيس شي يريد حل مشكلة هونج كونج بشكل سريع وإنساني. بوسعه أن يفعل. اجتماع شخصي؟".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عبرت عن بالغ قلقها إزاء تقارير عن تجمع قوات الشرطة الصينية قرب الحدود مع هونج كونج وحثت حكومة المدينة على احترام حرية التعبير.

وحثت الوزارة كذلك الرعايا الأمريكيين على توخي الحذر لدى زيارة هونج كونج. وكانت الصين قد حذرت مرارا مما تعتبره تدخلا خارجيا في شأن داخلي.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان سلطات هونج كونج يوم الأربعاء لاستئناف المحادثات مع المحتجين لإيجاد حل سلمي للأزمة. وحث رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الصين على معالجة الأمر بكياسة.

* إعادة فتح المطار
ستبقى إجراءات الأمن المشددة في مطار هونج كونج الدولي. وقالت هيئة المطار في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إنه لا بد من تقديم طلب مسبق للاحتجاج في المطار ولا بد من الحصول على ”خطاب عدم اعتراض“ من الشرطة.

وعبّر المحتجون عن الأسف بعدما شاب العنف اعتصاما سلميا بالمطار هذا الأسبوع.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاشتباكات العنيفة قد قلصت التأييد العريض الذي حازته حركة الاحتجاج إلى الآن في هونج كونج. وأضرت الاحتجاجات كذلك باقتصاد المدينة المتعثر.

ونشرت مؤسسات وجماعات من المواطنين إعلانات حازت صفحات كاملة من الجرائد الكبرى تعبيرا عن التأييد للحكومة والتنديد بالعنف.

ومن المزمع تنظيم عدة احتجاجات في أنحاء مختلفة من هونج كونج اعتبارا من يوم الخميس.

وما زال المحتجون يضغطون على السلطات للاستماع لمطالبهم الخمسة والتي تتضمن السحب الكامل لمشروع قانون ينص على تسليم المشتبه بهم في الجرائم الجنائية لبر الصين الرئيسي لمحاكمتهم هناك. وقد تقرر تعليق هذا القانون في الوقت الحالي.

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