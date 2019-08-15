إصابة 10 أشخاص فى هبوط اضطرارى لطائرة ركاب روسية

أصيب 10 أشخاص إصابات طفيفة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز "ايرباص-321" في ضواحي موسكو فجر اليوم الخميس بعد اندلاع النار في محركيها.



وأفادت شركة "أورال ايرلانز" بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.