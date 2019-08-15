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عالم

الجيش الليبى: سيطرنا على مدينة "مرزق" بعد مواجهات ضد داعش

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:02 ص
ناطق العسكري للجيش
ناطق العسكري للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري،
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أكد الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن "القوات المسلحة خاضت مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم داعش في مدينة "مرزق" جنوبي البلاج وسيطر عليها بالكامل"، مشيرا إلى أن القوات تسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين مناطق الجنوب.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية، إن:"القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق ومقاتلات سلاح الجو دمرت رتلا للمعارضة التشادية جنوب المدينة"، مؤكدا أن ما يحدث في مدينة مرزق تطهير عرقي لمكون التبو هناك، لافتا إلى أن المعركة تسير بمساندة أهالي وشباب المدينة.

وبخصوص معارك طرابلس، أشار المسماري إلى أن القوات تصدت لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة.

وقال الناطق "إن مليشيات طرابلس تترنح أمام ضربات القوات المسلحة، خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة، كما أن منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة".

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