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رياضة

10 معلومات عن المدرب الجديد لنادى الزمالك ألكسندر ستانوفيتش

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:08 ص
الصربي ألكسندر ستانوفيتش
الصربي ألكسندر ستانوفيتش
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أعلن رئيس نادي الزمالك، أن الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي هو المدير الفني للفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات لقناة المحور، أن ألكسندر ستانوفيتش سيصل القاهرة مساء غد الجمعة المقبل للتوقيع بشكل رسمي.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية 10 معلومات عن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.

10- ولد ألكسندر ستانويفيتش في مدينة بلجراد اليوغوسلافية، عمره 45 عامًا.

9- بدأ مشواره ضمن ناشئين نادي بارتيزان عام 1988، وصعد للفريق الأول عام 1993.

8- لعب لفريق بيلجراد عام 1997 لمدة عامين وعاد لنادى بارتيزان حتى عام 2001، وانضم لنادي فيدوتون المجري قبل إعلانه الاعتزال عام 2003.

7ـ بدأ ستانويفيتش مسيرته التدريبية مع فريق بلجراد للشباب ثم عمل كمساعد مدرب، ثم رحل لتدريب فريق سيرم الصربي.

6ـ تولى قيادة منتخب صربيا للشباب تحت 19 عامًا، وخاض بطولة اليورو عام 2009.

5ـ قاد ألكسندر نادى بارتيزان وهو في عمر الـ36، وتوج بلقب الدورى الصربى بعد منافسة شرسة مع النجم الأحمر.

4ـ تولى قيادة أندية بالدورى الصينى مثل داليان أربين وبيكين جوان واستطاع أن يقود الأخير للوصول لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

3ـ انتقل ألكسندر ستانويفيتش لتدريب لفريق ماكابي حيفا بالدورى الإسرائيلى عام 2014، ولم يستمر طويلا، وعاد إلى الدورى الصيني عام 2015 لتدريب نادى بيكين بي جي.

2ـ تولى عام 2017 قيادة نادى باوك اليوناني، لكنه رحل عن الفريق بعد شهرين فقط لعدم تنظيم الأمور الإدارية.

1- تولى ستانويفيتش تدريب نادى القادسية السعودي، ولم يستمر بعد تدهور النتائج عقب 8 مباريات فقط.

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