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فن

بالأرقام.. إيرادات الأفلام فى أسبوع عيد الأضحى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:44 ص
جريدة الدستور
محمود حفنى
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منافسة شرسة يخضوها نجوم السينما في موسم الصيف، خاصة مع انطلاق عرض الأفلام الجديدة في الموسم الصيفي للسينما؛ لا سيما أن عرض الأفلام جاء في أسبوع عيد الأضحى المبارك، والتي يعتبر أهم أسبوع لقياس مدى نجاح الأفلام في شباك التذاكر.

ووفقًا للأسبوع الأول من عيد الأضحى، فقد نجحت بعض الأفلام في تحقيق إيرادات جيدة تدل على وصول هذه الأفلام إلى الجمهور، فيما فشل البعض الأخر في اكتساح الإيرادات بالسينما وتذيل القائمة.

في المركز الأول جاء فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، والذي حقق إيرادات بنحو36 مليون جنيه بعد أسبوع من عرضه بالسينمات ليتصدر كل الأفلام المعروضة في موسم عيد الأضحى.

وجاء فيلم "الفيل الأزرق 2" في المركز الثاني، بعد أن وصلت إيراداته إلى نحو 22 مليون جنيه في الأسبوع الأخير من عرضه بينما بلغ إجمالي إيراداته 67 مليون جنيه.

أما النجم أحمد حلمي جاء في المركز الثالث بفيلم "خيال مآتة" فاستطاع تحقيق 13 مليون جنيه بعد عرضه بأقل من أسبوع.

وفي المركز الرابع كان فيلم "الكنز 2" للفنان محمد رمضان والفنان محمد سعد، حيق حقق إيرادات ضعيفة وصلت إلى مليوني جنيه.

فيما كان في ختام قائمة الأفلام "أنت حبيبي وبس" للفنان محمود الليثي والفنانة بوسي، حيث احتل المركز الخامس بإيرادات وصلت لمليون جنيه.

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