فيديو.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية "الحب خدعة"

طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان "الحب خدعة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.وكانت شيرين عبدالوهاب قد طرحت منذ فترة ألبوم "نسّاي"، وحققت من خلاله نسب مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".يذكر أن شيرين طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها المصورة على طريقة الفيديو كليب "حبه جنة" وظهر برفقتها زوجها الفنان حسام حبيب وحقق الكليب ردود فعل إيجابية قوية.